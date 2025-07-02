Завершился этап 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года, по итогам которого стали известны все пары четвертьфиналистов.

Дортмундская Боруссия, победив мексиканский Монтеррей со счетом 2:1, присоединилась к сильнейшим на турнире.

Итак, сформировались следующие четвертьфинальные дуэли. В первый день, 4 июля, на поле выйдут Флуминенсе из Бразилии и саудовский Аль-Хиляль, а также Палмейрас, который сыграет с лондонским Челси.

На следующий день, 5 июля, нас ждут не менее интересные встречи: ПСЖ сыграет с мюнхенской Баварией, а мадридский Реал встретится с дортмундской Боруссией.

Ранее сообщалось, что матчи за Суперкубок Италии пройдут на другом конце света.