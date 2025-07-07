Президент Металлиста 1925 Владимир Носов рассказал, как клубу удалось договориться о переходе с защитником Ильей Крупским и хавбеком Иваном Калюжным, когда команда еще была в Первой лиге.

Каждый новый футболист, который присоединяется к нашему клубу, обязательно разделяет видение нашего проекта и наши подходы. Главное, почему футболисты выбирают именно наш клуб среди других, – это общие ценности, а не финансовый фактор.

Те, кто приходят в «Металлист 1925», понимают, что это не просто переход из одного клуба в другой. Они присоединяются к созданию нового, амбициозного футбольного проекта. Мы четко транслируем свои ценности, игровую философию, атмосферу в клубе – это фундамент.

Действительно, были трудности с этим повышением в классе, однако мы не рассматривали другого итога. Мы вели честные переговоры с игроками и раскладывали все сценарии. Думаю, именно эта открытость и прозрачность в коммуникации с футболистами и убедила их сделать выбор в пользу нашего клуба, – сообщил Носов в интервью ua.tribuna.com.