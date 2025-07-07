Стало известно, как Металлисту 1925 удалось заманить Крупского и Калюжного в Первой лиге
Когда с игроками договорились, повышение в классе было совсем не гарантировано
около 2 часов назад
Президент Металлиста 1925 Владимир Носов рассказал, как клубу удалось договориться о переходе с защитником Ильей Крупским и хавбеком Иваном Калюжным, когда команда еще была в Первой лиге.
Каждый новый футболист, который присоединяется к нашему клубу, обязательно разделяет видение нашего проекта и наши подходы. Главное, почему футболисты выбирают именно наш клуб среди других, – это общие ценности, а не финансовый фактор.
Те, кто приходят в «Металлист 1925», понимают, что это не просто переход из одного клуба в другой. Они присоединяются к созданию нового, амбициозного футбольного проекта. Мы четко транслируем свои ценности, игровую философию, атмосферу в клубе – это фундамент.
Действительно, были трудности с этим повышением в классе, однако мы не рассматривали другого итога. Мы вели честные переговоры с игроками и раскладывали все сценарии. Думаю, именно эта открытость и прозрачность в коммуникации с футболистами и убедила их сделать выбор в пользу нашего клуба, – сообщил Носов в интервью ua.tribuna.com.
Основатель и СЕО криптобиржи «WhiteBIT», Владимир Носов стал президентом Металлиста 1925 в начале сентября 2023 года. Тогда клуб был на грани прекращения существования из-за отказа в финансировании предыдущего спонсора. Однако в первом же сезоне харьковчане вылетели в Первую лигу. На возвращение в УПЛ команде хватило одного сезона.
Ранее Носов сообщил, что Металлист 1925 ищет новый номинально домашний стадион для УПЛ после конфликта с Левым берегом.
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