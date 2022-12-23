Стало известно, почему Роналду так и не получил предложений от европейских клубов

Скорее всего, португалец продолжит карьеру в Аль-Насре

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Стало известно, почему форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не получал предложений от европейских клубов. Об этом сообщает Metro.

По информации источника, клубы отпугнул скандал Роналду в Манчестер Юнайтед, после которого он покинул клуб.

Также клубы не устраивает возраст Роналду и его финансовые аппетиты. Португальцу уже 37 лет.

Таким образом, у Роналду пока есть лишь предложение от Аль-Насра. Сообщалось, что Криштиану уже принял его и будет получать почти 200 миллионов евро в год.