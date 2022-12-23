Роналду все же принял предложение «Аль-Насра»
Стало известно, почему Роналду так и не получил предложений от европейских клубов
Скорее всего, португалец продолжит карьеру в Аль-Насре
Криштиану Роналду / Фото: Twitter
Стало известно, почему форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не получал предложений от европейских клубов. Об этом сообщает Metro.
По информации источника, клубы отпугнул скандал Роналду в Манчестер Юнайтед, после которого он покинул клуб.
Также клубы не устраивает возраст Роналду и его финансовые аппетиты. Португальцу уже 37 лет.
Таким образом, у Роналду пока есть лишь предложение от Аль-Насра. Сообщалось, что Криштиану уже принял его и будет получать почти 200 миллионов евро в год.
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