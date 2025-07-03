Рахим Стерлинг твердо решил остаться в европейском футболе, отвергнув предложения из Саудовской Аравии и США. 30-летний вингер намерен продолжить карьеру в одном из ведущих чемпионатов Европы, прежде всего — в АПЛ, чтобы поддерживать высокий уровень игры и, возможно, снова попасть в состав сборной Англии, сообщает The Athletic.

Как личные обстоятельства, так и профессиональные цели Стерлинга делают невозможным переезд за пределы Европы. В связи с этим руководство Челси сосредоточено на поиске вариантов аренды или трансфера футболиста внутри европейского рынка. Действующий контракт вингера с лондонским клубом рассчитан до 2027 года.

Хотя конкретные клубы, заинтересованные в Стерлинге, пока не названы, его принципиальная позиция значительно сужает круг потенциальных направлений. Для Челси это решение усложняет процесс перестройки состава, но в то же время предоставляет возможность наладить переговоры с европейскими командами.

Ранее сообщалось, что Челси усилился Жуаном Педро.