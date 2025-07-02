Сергей Стаднюк

Нападающий Жоао Педро перешел из Брайтона в Челси. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

23-летний нападающий заключил с лондонским клубом долгосрочный контракт до 2033 года и сразу присоединился к команде перед матчем четвертьфинала Клубного чемпионата мира против Палмейраса. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 63,70 миллиона евро.

Жоао Педро – воспитанник Флуминенсе, где он дебютировал еще подростком и забил десять мячей в 36 матчах. Затем начался английский период карьеры, где он играл за Уотфорд: 109 поединков, 24 гола, даже был капитаном в сезоне 2022/23.

В 2023 году перешел в Брайтон, забил в дебютном матче и завершил сезон с 19 голами, став одним из ведущих бомбардиров команды. Также имеет три вызова в национальную сборную Бразилии, последний – в победном матче против Колумбии (2:1).

Напомним, суперкомпьютер сенсационно назвал Челси фаворитом на победу на Клубном чемпионате мира-2025.