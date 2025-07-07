Спортивный директор Сток Сити Джонатан Уолтерс прокомментировал переход центрального защитника Плимута и сборной Украины Максима Таловерова. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Подписание центрального защитника калибра Макси является безусловно важным и неотъемлемым элементом деятельности клуба, поскольку мы продолжаем готовиться к новому сезону. Это игрок, который подходит Сток Сити. Он играет сердцем и умом, поэтому он в полной мере соответствует тому, что наши болельщики любят видеть в своих игроках, а также он уже имеет ценный опыт выступлений в Чемпионшипе.

Он вдохновляется, когда делится энергией и взаимодействует с болельщиками. Я с нетерпением жду, чтобы увидеть это с нашими фанатами, когда начнется новый сезон, — сказал Волтерс.