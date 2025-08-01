Хавбек Шахтера Георгий Судаков подвел итоги ответного матча 2 квалификационного раунда против Бешикташа (2:0). Его слова приводит Tribuna.

Мне кажется, что в первую очередь нужно отметить действия наших футболистов. С первой минуты мы не играли на результат, на ничью или на проход – прежде всего мы играли на победу.

Мы готовились всю неделю именно к этой игре, и нам нужна была только победа. Я считаю, что нужно отметить всех ребят и тренерский штаб, потому что действительно выкладывались даже более чем на 100 процентов

У нас в команде более 20 футболистов. Каждый может сыграть, большая конкуренция, поэтому решение принимает тренер - и я уважаю это. Мы победили, поэтому я считаю, что он все правильно сделал., - сказал Судаков.