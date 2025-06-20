19-летний полузащитник ПСЖ Воррен Заир-Эмери прокомментировал сенсационное поражение в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 против Ботафого (0:1). Слова француза передает пресс-служба клуба.

Это был сложный матч против сильной бразильской команды, которая играет с интенсивностью и не избегает жесткой борьбы в единоборствах. Но я считаю, что счет не отражает ход игры, потому что мы почти все время владели мячом и создавали моменты, просто не смогли их реализовать. Думаю, что мы очень хорошая команда и должны сохранять эту динамику, реализуя свои шансы.

Мы подходим к каждому матчу одинаково – стараемся выкладываться на полную и выполнять все, что требует тренер. Впереди еще одна игра, и не все еще завершено. Мы должны победить в следующем матче, чтобы пройти дальше.