Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал поражение своей команды от Ботафого со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025.

Единственный мяч в поединке забил Тикиньо Жезус на 36-й минуте.

Конечно, есть ощущение разочарования. Это был очень напряженный матч — Ботафого оборонялся очень организованно, лучше, чем почти все команды в нашем чемпионате и даже в Лиге чемпионов. С самого начала было трудно, и в итоге — все закономерно.

Матч против нас — это дополнительная мотивация для соперников. Нам нужно добавлять. Мы говорили об этом еще в начале недели, и это нормально — сталкиваться с трудностями, — цитирует испанца клубный сайт ПСЖ.