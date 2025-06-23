Английский хавбек мадридского Реала Джуд Беллингем заявил, что в ближайшее время его ждет хирургическое вмешательство на плече, сообщило ESPN.

По словам футболиста, боль уже не такая острая, но постоянное ношение фиксирующей повязки вызывает усталость. Он отметил, что операцию запланировано на несколько дней после финального матча — настало время «освободить плечо». С этой травмой Беллингем выступает с ноября 2023 года.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 54 матчах за клуб во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 14 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Реал отказался продавать Лунина в Манчестер Юнайтед.



