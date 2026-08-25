Лехия из Гданьска рассматривала возможность аренды одного из нападающих киевского Динамо – Владислава Супряги или Бенито Бленуце. Об этом сообщил ведущий Михаил Спиваковский в новом выпуске «ТаТоТаке», посвященном кадровой ситуации в столичном клубе накануне закрытия трансферного окна.

Насколько мне известно, дружественному клубу киевлян Лехии из Гданьска, которой руководит Владислав Лупашко, было предложено взять в аренду или Супрягу, или Бленуце. Выбор руководства и тренеров остановился на румынском футболисте.

Хотя и о Супряге в последнее время поступают положительные отзывы, прежде всего от тренеров команды U-21, где он демонстрирует свой профессионализм и харизму, ведет за собой партнеров, показывает им пример работы на каждой тренировке.