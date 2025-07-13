Павел Василенко

Бывший нападающий сборной ДР Конго и киевского Динамо Дьемерси Мбокани завершил профессиональную карьеру в возрасте 39 лет. Об этом сообщает Transfermarkt

Мбокани выступал за Андерлехт, Стандард, Монако, Вольфсбург, Норвич, Халл Сити, киевское Динамо, Антверпен, Беверен, Кувейт СК и Ноа.

В составе киевской команды форвард провел в общей сложности 77 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 мяч и отдал 14 результативных передач. В сезоне 2014/15 он помог киевлянам оформить золотой дубль.

В общей сложности на клубном уровне Дьемерси провел 479 официальных матчей, в которых отметился 208 голами.