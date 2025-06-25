Голкипер Динамо Вячеслав Суркис рассказал о личных целях на сезон, оценил четырех новичков УПЛ, а также шансы команды U-19 в третий раз подряд стать чемпионом. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Цели для "Динамо" — побеждать во всех турнирах, в которых участвует, чтобы первый состав прошел в основной этап Лиги чемпионов и второй раз подряд стал чемпионом — думаю, это цель всех. А юношеская команда — чтобы в третий раз подряд завоевала чемпионство, я постараюсь в этом помогать. Что касается личных целей, стремлюсь каждый день прогрессировать и становиться лучше.

Сразу четыре новичка Премьер-лиги? Думаю, все команды хорошие, ведь в УПЛ просто так никто не попадает. Легко ни с кем не будет, ко всем соперникам нужно серьезно настраиваться.

Третий титул команды U-19? Мы его уже подтвердили в прошлом сезоне, став чемпионами второй раз подряд, поэтому не вижу причин, почему бы не сделать это и в третий раз. Наша команда несколько изменится в кадровом плане, но такие же изменения ожидают и наших соперников. Да и в прошлом сезоне у нас тоже немного изменился состав по сравнению с предыдущим, но это происходит каждый год, поэтому ничего страшного, мы привыкаем, наигрываем разные схемы. Так что будем идти к третьему чемпионству подряд.

Если будем слушать наших тренеров и иметь хороший коллектив, командный дух и особую атмосферу, как в предыдущих сезонах, думаю, нам все по плечу. Также будем делать все возможное, чтобы в Юношеской Лиге УЕФА выступить лучше, чем в прошлом году.