Защитник сборной Украины Максим Таловерев в ближайшее время может сменить клубную прописку в Англии. Как сообщает журналист Питер О'Рурк, 25-летний футболист близок к переходу в Сток Сити.

В настоящее время детали будущей сделки уточняются – ведутся переговоры как по аренде, так и по полноценному трансферу. По информации британских СМИ, сделка уже на финальной стадии.

Таловерев присоединился к Плимуту в январе 2025 года, перейдя из австрийского ЛАСКа за 2 миллиона евро. За полгода он сыграл 13 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Контракт украинца с клубом действует до 30 июня 2028 года.

В прошлом сезоне Плимут не смог сохранить прописку в Чемпионшипе, тогда как Сток Сити остался во втором дивизионе Англии и планирует усилить оборонительную линию.