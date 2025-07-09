Центрбек сборной Украины Максим Таловеров признался, что решение покинуть Плимут после вылета из Чемпионшипа было не из простых.

Конечно, было нелегко расставаться, потому что ребята, фанаты, все, кто нас поддерживал, очень тепло меня приняли. Они всегда помогали, и в адаптации, и на поле, и за его пределами. Им большая благодарность. Они навсегда останутся у меня в сердце и памяти. Я буду следить за ними и надеяться, что они уже в этом сезоне смогут вернуться в Чемпионшип. Желаю им всего наилучшего, они этого заслуживают, фанаты этого заслуживают.

После этих нескольких месяцев в Плимуте только положительные эмоции. Нет никаких негативных воспоминаний, кроме, конечно, вылета из Чемпионшипа. Но я считаю, после прихода тренера, меня и еще нескольких игроков мы сделали максимум. Если считать после нашего прихода, то мы набрали очков достаточно, чтобы закрепиться в середине таблицы. Но, к сожалению, очки считаются с лета. И я думаю, было очень много упущенных шансов в первом полугодии, что не позволило нам остаться в Чемпионшипе, - рассказал Таловеров.