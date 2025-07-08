Украинский центрбек Сток Сити Максим Таловеров поделился воспоминаниями о своем противостоянии с норвежским форвардом Манчестер Сити Эрлингом Холандом. Цитирует игрока «Украинский футбол».

«Не мне судить. Насколько я помню, он играл около получаса. Во-вторых, он один центральный нападающий, а у нас было трое центральных защитников. Поэтому, думаю, некорректно говорить, что именно я его закрыл. Он не забил гол, хотя имел шанс. Это самое главное для нас: для защиты и вратаря. Это точно самый сильный форвард, против которого я играл. Я думаю, он самый сильный вообще на данный момент в футболе.

Он очень сильный футболист, который классно использует свои данные, у него есть определённая чуйка, где будет мяч, куда нужно побежать, и он очень сильный физически. Я не знаю, неприятный ли он. Мы немного общались с ним на поле, смеялись, говорили, что у нас похожие прически. У меня о нём классное впечатление, никакого негатива».