Сергей Стаднюк

Защитник Тео Эрнандес перешел из Милана в Аль-Хиляль. Об этом сообщает пресс-служба клуба. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила всего 25 миллионов евро. Сам портал оценивает француза в 35 млн.

Контракт с саудовской командой рассчитан до окончания сезона-2027/2028. Официальная церемония подписания состоялась в отеле Four Seasons George V в Париже при участии президента клуба Фахда бин Саада бин Нафеля.

27-летний Эрнандес имеет солидный опыт выступлений в европейских топчемпионатах. Он защищал цвета таких клубов, как Реал Мадрид, с которым выиграл Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании в 2017 году и Лигу чемпионов в 2018. Впоследствии он стал чемпионом Италии с Миланом в 2022 году и обладателем Суперкубка Италии в начале 2025-го.

На международной арене Эрнандес прошел все юношеские сборные Франции (U-18, U-19, U-20) и с 2021 года является стабильным игроком национальной команды. Вместе с «ле бле» он выиграл Лигу наций УЕФА в 2021 году, а в последний раз представлял сборную только в прошлом месяце — также в рамках Лиги наций.

Ранее ФИФА лишила брата Тео Люку Эрнандеса права сыграть в финале Клубного чемпионата мира.