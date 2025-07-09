Международная федерация футбола (ФИФА) объявила решение относительно игроков, которые были удалены в четвертьфинальных матчах Клубного чемпионата мира.

Защитники Пари Сен-Жермен Вильян Пачо и Люка Эрнандес получили по два матча дисквалификации. Их действия в матче против Баварии были признаны «грубыми и серьезными нарушениями правил». Таким образом, оба футболиста пропустят не только полуфинал против Реала, который состоится 9 июля, но и финал турнира в случае выхода парижской команды.

Что касается Реала, то его защитник Дин Хейсен получил дисквалификацию только на один матч. Это означает, что в случае победы мадридцев над ПСЖ, Хейсен сможет сыграть в финале КЧМ.