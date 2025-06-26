Тер Штеген может оказаться в топ-клубе АПЛ
Контракт немца с Барселоной действителен до 2028 года
39 минут назад
Лондонский Челси не смог договориться с Миланом о трансфере французского вратаря Майка Меньяна. Из-за этого клуб активно рассматривает альтернативные варианты усиления вратарской позиции.
По информации источника Caught Offside, в сферу интересов английского гранда попал голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген.
В СМИ ранее появлялись сообщения о том, что 33-летний немец может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.
Тер Штеген защищает цвета Барселоны с лета 2014 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028-го. Ориентировочная трансферная стоимость вратаря составляет 12 миллионов евро.