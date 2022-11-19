Президент «Мариуполя»: «Зарплата игроков 10 тысяч гривен, а премиальные отбирают судьи»
Тернопольский клуб пустит на матч болельщиков если они... Помогут расчистить снег на поле
Интересный ход от представителя Первой лиги
07:25
Фото - Нива Тернополь
Матч Первой лиги, в котором тернопольская «Нива» примет «Эпицентр» должен состояться 19 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 12:00.
Пресс-служба хозяев обратилась к болельщикам с просьбой расчистить поле от снега. «Помощникам» обещают возможность посмотреть игру. Уборка началась в 7 утра.
Своими силами мы смогли очистить половину поля. Помощь нужна в день матча, начиная с 7:00 утра! Кто согласится помочь, сможет попасть на матч! Если есть возможность, берите с собой лопаты.
Ранее президент перволигового ФСК «Мариуполь» пожаловался на судейство.
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