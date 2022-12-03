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Тите: «Камерун был эффективен и выиграл у Бразилии»

Впрочем, бразильцы выиграли группу
Футбол Чемпионат мира по футболу
07:29
Тите: «Камерун был эффективен и выиграл у Бразилии»

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал Globo поражение от Камеруна (0:1) в матче ЧМ-2022.

«Заслуга Камеруна в том, что он забил гол и выиграл матч.

Мы проиграли все вместе, наша подготовка общая, победа общая, поражение общее, а ваш тренер является спикером и одним из ответственных.

Преимущества Камеруна заключались в том, что они были эффективны и играли вертикально.

Поражение ощущается, так и должно быть. Это часть жизни. Но футбол и соперничество дают вам второй шанс даже после того, как вы выиграли 2 первых матча. Мы должны оставаться благоразумными до завтрашнего дня, когда начнем подготовку».


Бразилия выиграла группу.

Камерун уступил Швейцарии одно очко и не вышел в плей-офф.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Бразилии (футбол) сборная Камеруна (футбол) Тите

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