Бесполезная победа. Обзор матчей Камерун – Бразилия и Сербия – Швейцария
Тите: «Камерун был эффективен и выиграл у Бразилии»
Впрочем, бразильцы выиграли группу
Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал Globo поражение от Камеруна (0:1) в матче ЧМ-2022.
«Заслуга Камеруна в том, что он забил гол и выиграл матч.
Мы проиграли все вместе, наша подготовка общая, победа общая, поражение общее, а ваш тренер является спикером и одним из ответственных.
Преимущества Камеруна заключались в том, что они были эффективны и играли вертикально.
Поражение ощущается, так и должно быть. Это часть жизни. Но футбол и соперничество дают вам второй шанс даже после того, как вы выиграли 2 первых матча. Мы должны оставаться благоразумными до завтрашнего дня, когда начнем подготовку».
Бразилия выиграла группу.
Камерун уступил Швейцарии одно очко и не вышел в плей-офф.
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