Тите: «Камерун был эффективен и выиграл у Бразилии»

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал Globo поражение от Камеруна (0:1) в матче ЧМ-2022.

Мы проиграли все вместе, наша подготовка общая, победа общая, поражение общее, а ваш тренер является спикером и одним из ответственных.

Преимущества Камеруна заключались в том, что они были эффективны и играли вертикально.

Поражение ощущается, так и должно быть. Это часть жизни. Но футбол и соперничество дают вам второй шанс даже после того, как вы выиграли 2 первых матча. Мы должны оставаться благоразумными до завтрашнего дня, когда начнем подготовку».