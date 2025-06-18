Михаил Цирюк

На молодежном Евро-2025 завершился групповой этап, поэтому мы уже прощаемся с некоторыми его участниками. Хотя большинство из тех, о ком пойдёт речь в этом материале, остались на турнире до самых поздних стадий, ведь речь идёт о десяти командах с самыми дорогими составами на турнире. Кто вошёл в топ-10, на каком месте в этом рейтинге Украина и какие команды не смогли попасть в четвертьфинал – рассказываем далее.

10. Польша – €46,9 млн

Десятку самых дорогих команд турнира открывает сборная Польши, которая после двух поражений покинула турнир первой, а затем потерпела и третье, так что вернётся домой без набранных очков. Ни один из футболистов в польской заявке не стоит более пяти миллионов евро, а самыми дорогими игроками в составе являются опорник познанского Леха Антони Козубаль (5 млн) и Кацпер Козловский из турецкого Газишехира (4,2 млн).

9. Украина – €75,2 млн

Девятое место среди 16 участников турнира занимает именно сборная Украины. Заявку нашей команды мы и так прекрасно знаем, так что надолго на ней не остановимся. Скажем лишь, что более трети от общей трансферной стоимости команды формируют двое игроков – Егор Ярмолюк и Владислав Ванат, которые стоят по 15 млн евро.

8. Дания – €101,1 млн

Отметку в сто миллионов первой пересекает Дания, которой сине-жёлтые уступили в стартовом матче на турнире (2:3). Самым дорогим футболистом команды является форвард Спортинга Конрад Гардер, стоимость которого составляет аж 24 млн евро. Далее идёт нападающий Брондбю Матиас Квистгорден (15 млн), а замыкает тройку самых дорогих ещё один нападающий Вильям Бовинг (8 млн), представляющий австрийский Штурм.

7. Португалия – €164,4 млн

Только седьмое место в нашем рейтинге занимает лучшая команда группового этапа и потенциальный соперник Украины в четвертьфинале. Главная звезда молодёжки Селесао, по версии Transfermarkt, 45-миллионный вингер Споринга Жеованни Кенда, который уже отметился на турнире тремя голами и двумя ассистами. Стоимость другого вингера, Роджера Фернандешa из Браги, составляет 22 млн евро, а атакующий полузащитник Густаво Са из Фамаликао стоит 16 млн.

6. Италия – €191,2 млн

Не попала в пятёрку самых дорогих достаточно звёздная сборная Италии. Однако стоит сказать, что несколько ценных игроков не поехали на турнир из-за травм, например Франческо Эспозито (25 млн) илиПьетро Комуццо (25 млн). Среди тех, кто всё-таки отправился на турнир, самым дорогим является вингер Лидса Вильфред Ньонто (22 млн), защитник Брентфорда Майкл Кайоде (18 млн) и Матео Руджери из Аталанты (16 млн).

5. Нидерланды – €220,3 млн

А пятёрку самых дорогих открывает команда, с которой Украина уже очень скоро начнет решающий матч в борьбе за плей-офф. В составе нашего соперника сразу четыре игрока стоимостью от 20 млн евро: Райан Фламинго из ПСВ (20), Ян Матсен из Астон Виллы (28), Кеннет Тейлор из Аякса (28), а также самый дорогой игрок команды – левый защитник Аякса Йоррел Хато (35).

4. Германия – €257 млн

В четвёрку лучших ожидаемо вошли настоящие титаны, и первый из них – Германия. Лидером Бундестим, как по игре, так и по трансферной стоимости, является 30-миллионный форвард Штутгарта Ник Вольтемаде, который уже успел дебютировать за взрослую сборную Германии. Кроме него, высокую цену немецкой команды формируют Браян Груда из Брайтона (25 млн), Пауль Небель из Айнтрахта (24 млн) и его одноклубник Натаниэль Браун (22 млн).

3. Испания – €262 млн

Немного дороже немцев является сборная Испании. Самыми дорогими игроками в составе действующих вице-чемпионов Европы являются центрбек Валенсии Кристиан Москера, Микель Хаурегисар из Атлетика Бильбао и вингер Бетиса Хесус Родригес, которые стоят по 30 миллионов евро, однако и без них игроков самого высокого уровня здесь хватает.

2. Франция – €340,5 млн

Существенно оторвались от всех две самые дорогие команды рейтинга, и первая из них – сборная Франции. Самым ценным активом этой команды является центральный защитник Лейпцига Кастело Люкеба, который стоит 40 млн евро. Далее в рейтинге самых дорогих идёт новичок Тоттенхэма Матис Тель (35 млн), а также представитель Аугсбурга Крислен Мацима (22 млн).

1. Англия – €412,2 млн

Победителем рейтинга довольно ожидаемо становится команда Англии, в которой количество дорогих игроков традиционно просто зашкаливает. Самыми дорогими в заявке на Евро-2025 являются Итан Нванери из Арсенала (55 млн), Тино Ливраменто из Ньюкасла (40 млн) и представитель Тоттенхэма Арчи Грей (38 млн).

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