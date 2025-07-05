Защитник Трабзонспора и молодежной сборной Украины Арсений Батагов может сменить клуб уже в это трансферное окно. Интерес к 23-летнему украинцу проявляют сразу два европейских клуба — Лацио из Италии и Ноттингем Форест из Англии.

По информации Günebakış Haber, именно английский клуб проявляет наибольшую настойчивость. Ноттингем уже дважды выходил с официальными предложениями, но оба раза получал отказ.

На фоне активных переговоров Трабзонспор определил свою позицию: обсуждение трансфера возможно лишь при условии, что сумма сделки составит не менее 20 миллионов евро. Руководство турецкого клуба сразу дало понять, что любые предложения ниже этой отметки даже не будут приниматься к рассмотрению.

Также Трабзонспор отказался от идеи выплаты суммы частями или через бонусы – клуб требует полного расчета единовременным платежом. Последний запрос от Ноттингема, который включал 15 миллионов евро и бонусы, был категорически отклонен.

В прошлом сезоне Батагов провел 23 матча за турецкую команду, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Трабзон получил улучшенное предложение по Батагову.