Турецкий клуб получил улучшенное предложение за защитника сборной Украины
Батагов стал на шаг ближе к трансферу
около 1 часа назад
Арсений Батагов / Фото - УАФ
Трабзонспор получил предложение по трансферу Арсения Батагова. Об этом сообщает beIN SPORTS Türkiye.
Украинского центрального защитника оценили примерно в 15 миллионов евро. При этом, конкретный потенциальный покупатель не называется.
Руководство клуба положительно относится к продаже 23-летнего игрока. Однако оно желает выручить около 20 миллионов.
Ранее сообщалось, что интерес к Батагову проявляют четыре клуба из Италии и Англии, в частности Лацио и Ноттингем Форест.
Напомним, Батагов перешел в Трабзонспор в августе 2024 года за 2 миллиона долларов из «Зари». За турецкий клуб в прошлом сезоне забил два мяча и сделал один ассист в 23 матчах.
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