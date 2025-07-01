Сергей Стаднюк

Трабзонспор получил предложение по трансферу Арсения Батагова. Об этом сообщает beIN SPORTS Türkiye.

Украинского центрального защитника оценили примерно в 15 миллионов евро. При этом, конкретный потенциальный покупатель не называется.

Руководство клуба положительно относится к продаже 23-летнего игрока. Однако оно желает выручить около 20 миллионов.

Ранее сообщалось, что интерес к Батагову проявляют четыре клуба из Италии и Англии, в частности Лацио и Ноттингем Форест.

Напомним, Батагов перешел в Трабзонспор в августе 2024 года за 2 миллиона долларов из «Зари». За турецкий клуб в прошлом сезоне забил два мяча и сделал один ассист в 23 матчах.

Недавно защитник подорожал на 28% по версии Transfermarkt.