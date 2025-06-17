Защитник молодежной сборной Украины и турецкого Трабзонспора Арсений Батагов привлек внимание клубов из ведущих европейских чемпионатов благодаря стабильной и уверенной игре в обороне.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему футболисту проявляют представители итальянской Серии А и французской Лиги 1. Однако на фоне растущих слухов руководство и тренерский штаб турецкого клуба заняли четкую позицию по поводу будущего игрока.

В Трабзонспоре не намерены расставаться с Батаговым и не рассматривают никаких вариантов его продажи. В клубе высоко оценивают профессиональный рост украинца, его вклад в игру и уже видят в нем одного из ключевых исполнителей команды.

По этой причине главный тренер Фатих Текке и президент Эртугрул Доган твердо решили удержать Арсения в составе, даже несмотря на поступающие предложения и возможную финансовую выгоду.

Ранее сообщалось, что Батагов заинтересовал Фенербахче.