Павел Василенко

Джоб Беллингем пошел по стопам своего старшего брата – Джуда Беллингема – и стал новым игроком Боруссии Дортмунд. Он дебютирует за немецкий клуб во время Клубного чемпионата мира.

В прошлом боссы Боруссии заключили выгодную сделку по трансферу Джуда Беллингема. В 2020 году они заплатили за него 30 миллионов евро, а через три года продали его почти в четыре раза дороже.

Англичанин в настоящее время является одним из ведущих футболистов мадридского Реала. Младший брат полузащитника мадридцев, Джоб, также имеет задатки для большого будущего.

До сих пор он играл за Сандерленд. Беллингем помог команде выйти в Английскую Премьер-лигу.

Теперь он игрок Боруссии. По данным СМИ, немцы заплатили за игрока 33 миллиона евро, а еще пять миллионов – в качестве дополнительных бонусов.

Беллингем был официально представлен как новый игрок Боруссии во вторник. Он подписал контракт до 30 июня 2030 года и будет доступен Нико Ковачу во время Клубного чемпионата мира.

Беллингем сыграл 43 матча в прошлом сезоне, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.