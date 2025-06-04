Трансферный хит Манчестер Сити. Английский клуб заплатит большие деньги за известного игрока.

Павел Василенко

Манчестер Сити завершает свой первый крупный трансфер этим летом. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб заплатит около 70 миллионов евро за нового игрока.

Сезон 2024/25 был для «горожан» намного хуже предыдущих кампаний. Теперь главный тренер команды Хосеп Гвардиола хочет вернуться к борьбе за самые высокие цели.

Трансферы должны помочь в этом. Приоритет прежде всего – укрепить полузащиту. Первый из трансферов в настоящее время находится на стадии завершения.

О подробностях пишет Романо. Итальянский журналист сообщает, что Манчестер Сити достиг соглашения с Миланом о переходе Тиджани Рейндерса.

Все условия перехода нидерландца уже согласованы. Англичане заплатят за него около 70 миллионов евро. Остается уладить последние формальности.

Футболист уже согласовал условия своего контракта с новым клубом несколько дней назад. Теперь ему предстоит пройти медицинское обследование, после чего он станет новым игроком Манчестер Сити.

В сезоне 2024/25 Рейндерс сыграл 54 официальных матча за Милан, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.