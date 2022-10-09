Травма уже второго голкипера и воздушная тревога. «Динамо» выиграло многострадальный матч с «Рухом»

Буяльский оформил дубль

Фото - УПЛ

В шестом туре украинской Премьер-лиги «Динамо» номинально дома разгромило «Рух».

Защитники львовян позволяли киевлянам создавать момент за моментом. Буяльский оформил дубль, забив в конце первого и начале второго таймов.

Между этими эпизодами болельщикам «Динамо» пришлось побеспокоиться. Бойко получил травму еще до перерыва. А после него не смог продолжить игру. В лазарете остается Бущан, поэтому на поле вышел 20-летний Нещерет.

На 80-й минуте во Львове была оглашена воздушная тревога. Матч был прерван более, чем на час.

На первых секундах после возобновления игры Тымчик довел счет до разгромного. Защитник сделал отличный дальний удар после розыгрыша аута.

«Динамо» одержало третью победу кряду и набрало 9 очков, войдя в верхнюю восьмерку.

УПЛ, 6 тур

«Динамо» – «Рух» 3:0

Голы: Буяльский, 43, 60, Тымчик, 81

«Динамо»: Бойко (Нещерет, 54), Вивчаренко, Сирота, Забарный, Тымчик, Шепелев, Сидорчук (Андриевский, 84), Буяльский, Кабаев (Гармаш, 55), Беседин (Ванат, 78), Цыганков (Караваев, 83).

«Рух»: Панькив, Лях (Мысык, 69), Дидык, Слюсар, Роман, Сапуга, Довгий (Слюбик, 80), Соломон-Отабор (Рунич, 80), Таллес (Притула, 64), Б. Бойчук (Карабин, 80), Климчук.

Предупреждения: Тымчик, 56 – Роман, 14, Довгий, 37

