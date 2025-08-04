Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко подвел итоги матча 1 тура УПЛ против Кудривки (1:3). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Самый молодой тренер чемпионата проиграл все 3 официальных матча с момента назначения.

Хочу извиниться перед нашими фанами за эту игру. Понимаю, что для них это был удар. От всей команды хочу извиниться за это. Александрия в следующем туре будет совсем другой. Чего не хватило? Эмоций. После матчей с Партизаном не прошло достаточно времени, чтобы команда восстановилась.

Пытались изменить ход игры, добавить агрессии и больше тактических действий. Пытались вытянуть игру, но некоторые игроки не оправдали того, что мы от них ждали, - пояснил Нестеренко.