Михаил Цирук

Первый тур УПЛ 2025/26 практически завершен, и в целом, как для старта сезона, он вышел очень неплохим. Лишь одна ничья 0:0 в семи матчах, три красные карточки, разборки тренера с болельщиками на поле сразу после финального свистка – довольно яркий набор событий для одного игрового уикенда.

А чем ещё запомнился первый тур нового сезона – расскажем далее.

Колос - Кривбасс 2:1

Впервые за последние три розыгрыша матч-открытие нового сезона УПЛ завершился не с счётом 0:0, и это уже прекрасно. Главная изюминка этого поединка в том, насколько же Колос превосходил Кривбасс. Хозяева начали разрывать высокую линию обороны гостей с самого начала матча, и ещё до 15 минуты могли забивать трижды.

Забили в этот период, в итоге, лишь один раз, однако доминирование ковалевцев на поле продолжалось. Ближе к концу первого тайма Кривбасс начал потихоньку приходить в себя, но игровое преимущество подопечных Костышина всё равно сохранялось. Удвоить его удалось на 71 минуте благодаря точному удару Элиаса, так что мяч Каменского в конце основного времени стал лишь голом престижа.

Несмотря на минимальное преимущество в счёте, Колос начал новый сезон очень уверенно, так что теперь будем следить, сыграл ли Кривбасс таким образом, что стал максимально удобным соперником для коллектива из Киевщины, или же команда Руслана Костышина действительно настолько мощная.

Рух - Полтава 2:1

Не выглядели мальчиками для битья в своём первом в истории матче в УПЛ СК Полтава. Львовский Рух немного переиграл новичка УПЛ и добыл, в целом, заслуженную победу, однако полтавчане также огрызались, создавали моменты и держали соперника в напряжении до финального свистка.

Львовяне открыли счёт на 11 минуте благодаря автоголу Мисюры, однако уже через 6 минут пропустили в ответ с пенальти, который реализовал Маруcич. Рух пытался давить, но не мог прорвать оборону соперника вплоть до 86 минуты, когда Виталий Роман точным ударом под штангу всё-таки вырвал для своей команды три очка. Полтава дала достойный бой, а Рух в третьем сезоне подряд стартовал с победы.

Абсолютно не изменилось по сравнению с прошлым, чемпионским сезоном киевское Динамо. Это всё ещё такая же осторожная и прагматичная команда Шовковского с максимальной заточенностью под результат, однако ожидать от бело-синих чего-то другого было бы максимально странно.

Динамовцы забили быстрый мяч на 14 минуте после хорошей комбинации, завершившейся ассистом Ваната на Шапаренко, а далее просто не дали создать сопернику совсем ничего. Не форсировало событий и само Динамо, хотя несколько моментов во втором тайме всё же имело: дважды шансвідзначитися мав Ванат, а ще в одному епізоді Шапаренко зіграв надто альтруїстично, і замість того, аби бити по воротах самому, став шукати пас на порожні ворота на форварда. В цілому це була робоча і надзвичайно типова для киян перемога, і завдяки, переважно, таким команді вдалося тріумфувати в минулому сезоні УПЛ.

Нулевая игра в столице действительно оказалась нулевой - с минимумом событий и интересных моментов. Игра была равной, и результат, в целом, можно назвать справедливым. Немного ближе к победе был ЛНЗ благодаря супермоменту Дениса Кузика, который после прострела с нескольких метров не попал в пустые ворота. Однако в целом футбол был максимально пресным: видно, что обе команды пока продолжают искать себя в новом сезоне.

Сенсация, не иначе. Новичок УПЛ, четвертая команда прошлого розыгрыша Первой лиги, просто разобрал на запчасти серебряного призера, добившись абсолютно заслуженной победы. Перед сезоном многие называли Кудривку командой, которой не место в УПЛ и главным претендентом на вылет, но теперь это отношение может несколько измениться, хотя делать выводы после одной игры действительно рано.

Кудривка открыла счет уже на 18-й минуте после несколько случайного и хаотичного гола Сторчоуса. Далее был обмен эффектными штрафными ударами: сначала пробил Булеца, после чего мяч рикошетом от спины голкипера оказался в воротах, а затем свое слово сказал опытный Евгений Морозко, снова вывел Кудривку вперед.

На старте второго тайма хозяева поймали защиту Александрии на ошибке, Сторчоус оформил дубль и увеличил преимущество своей команды до двух мячей. А затем Александрия решила окончательно самоуничтожиться двумя красными карточками Ковальца и Кампуша. Таким образом, по итогам семи матчей первого тура Кудривка в настоящее время лидирует в УПЛ. Ну как там уровень новичков УПЛ?

Ничего не стал придумывать в матче против донецкого Шахтера другой новичок УПЛ - Эпицентр. Команда Сергея Нагорняка запарковала перед своими воротами максимально классический автобус, даже не пытаясь переходить на чужую половину поля, и ждала финального свистка с момента стартового.

В целом, тактика почти сработала: Шахтер доминировал весь матч, однако забить единственный и победный мяч сумел лишь на 79 минуте усилиями Элиаса. Так что после открытого футбола соперников в еврокубках подопечные Турана сполна почувствовали особенности сопротивления в национальном чемпионате. Ну а на Эпицентр будет интересно посмотреть в следующих играх.

Воскресную программу закрывали центральным противостоянием Карпаты и Полесье во Львове, и если в еврокубках житомирский клуб был не слишком убедителен, то здесь всё сложилось лучше. Подопечные Ротаня активно начали поединок, и ещё до перерыва получили комфортное преимущество в два мяча благодаря голу Гайдучика и реализованному пенальти Назаренко. Гости могли выигрывать ещё комфортнее, если бы гол Крушинского не отменили из-за нарушения правил.

Во втором тайме Карпаты пытались изменить ситуацию, однако их усилий не хватило даже для того, чтобы забить мяч престижа. В итоге 0:2: Ротань дебютирует в УПЛ с Полесьем с победы, а Лупашко и Карпаты попробуют набрать первые очки в сезоне уже в матче против Шахтёра.

Матч Металлист 1925 - Оболонь состоится в понедельник, 4 августа. Начало встречи - в 18:00.

В материале использованы фото Getty images, УПЛ