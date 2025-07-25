Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко подвел итоги матча 2 квалификационного раунда Лиги конференций против Партизана (0:2). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Обидно, что проиграли эту игру. Не должны были её проигрывать. Доволен настроением, самоотдачей, но не реализовали свои моменты, и соперник этим воспользовался. Проиграли из-за ошибок. Нужно много времени, чтобы футболисты поняли наш стиль - он непростой. Судейство? Ошибались игроки и в жёлтых футболках, и в других футболках. Понимаете, да?

Все знают, какая атмосфера там, в Белграде. Мы к этому готовы. У нас формируется команда, большая часть - это молодые игроки. То, что они там увидят - это будет большой опыт. Учитывая первый матч, то, что я видел – мы едем туда не просто играть, - сказал Нестеренко.