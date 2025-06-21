Главный тренер Бенфики Бруну Лаж подвел итоги матча 2 тура КЧС-2025 против Окленда (6:0). Его слова приводит A Bola.

В этом поединке у нас всё получилось, но это была самая длинная игра в моей карьере. Особенная благодарность нашим болельщикам, которые были здесь на протяжении пяти часов, поддерживая команду. Мы играли так хорошо, как могли.

Температура усложняла игру, первый тайм был сложным. Мы создали много моментов, чтобы забить. Учитывая те возможности, которые мы создали, могли забить намного больше.

Во втором тайме, с двумя часами отдыха, команда вышла на поле динамичной. Замены были сделаны по моему решению. Независимо от того, кто выйдет в стартовом составе, мы должны смотреть на игру и видеть, что нужно изменить в ходе противостояния. Так и произошло. Мы сделали несколько изменений и получили результат, который, по нашему мнению, устроит нас.

Главное - увидеть, что тот, кто вышел с лавки запасных, очень помог команде. Ренато Санчеш вышел, забил гол и дал нам много энергии. Мы сделали шесть замен. Самуэль Даль вышел в перерыве и помог нам создавать моменты. Мы довольны. Начинать игру в полдень при такой температуре было очень сложно.

Вы видели, как футболисты отдали все силы. Это было с первой до последней минуты, все боролись. Мы говорили перед матчем, что должны быть командой на протяжении 90 минут, что не собираемся выигрывать со счетом 3:0 в первые 5, 10, 15 минут.

Нам было необходимо посмотреть на все 90 минут и увидеть результат и качественную игру. Это самое главное. Очень хороший результат для нас, - подвел итог Лаж.