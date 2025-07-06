Главный тренер Бешикташа Уле Гуннар Сульшер прокомментировал возможное столкновение с донецким Шахтером во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

По его мнению, «горняки» — очень сильный соперник, и впереди ожидаются сложные, напряженные матчи. Тренер заверил, что его команда тщательно подготовится к старту в еврокубках.

«Матч с Шахтером будет сложным. Это будет хороший вызов. Мы знаем Арду Турана, он теперь тренер донецкого Шахтера. Конечно, мы хорошо подготовимся. Наша главная цель – хорошо сыграть с Шахтером, но мы очень хорошо подготовимся ко всему сезону», – сказал Сульшер для CNN Turk.

Шахтер начнет борьбу в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, сыграв против финского клуба Ильвес 10 и 17 июля. В случае прохождения соперника во втором раунде донецкая команда встретится с Бешикташем. Даты этих встреч назначены на 24 и 31 июля.

Ранее Шахтер определился с заявкой на первый раунд квалификации Лиги Европы.