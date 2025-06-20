Главный тренер Ботафого Ренато Пайва поделился впечатлениями после победы над ПСЖ со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025.

Ботафого одержал победу благодаря голу Тикиньо Жезуса на 36-й минуте матча, который проходил в рамках группы B.

Мы победили ПСЖ их же оружием — сыграли как единая команда, вместе защищались и атаковали. В этом и заключается главный секрет ПСЖ — они побеждают благодаря командной игре. Эта команда ПСЖ — настоящий урок для всего футбольного мира.

Я сказал своим ребятам: просто будьте командой, получайте удовольствие, играйте вместе, атакуйте и защищайтесь вместе. Мы продемонстрировали качество бразильских игроков и тренеров. Эта победа — заслуга всех наставников, которые работают в Бразилии с талантливыми футболистами, — передает слова Пайвы официальный сайт УЕФА.