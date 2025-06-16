Павел Василенко

Бразильский Ботафого выиграл матч группы B Клубного чемпионата мира у Сиэтла со счетом 2:1. Команда из Рио-де-Жанейро подтвердила качества южноамериканского футбола и благодаря двум точным ударам головой в первом тайме одержала важную победу.

Сиэтл находился в состоянии нестабильности после перерыва, пытаясь сократить отставание в два гола после ударов головой в первом тайме от Жейра Куньи и Игора Жезуса. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы набрать очки, а гол Кристиана Рольдана за 15 минут до конца матча не принес ничего, кроме надежды.

Это болезненное поражение для Сиэтла, усложняющее их шансы на выход из группы B. Ботафого набрал важные три очка и находится в хорошей позиции перед двумя оставшимися турами турнира.

Чемпионат мира, 1-й тур

Группа Б

Ботафого – Сиэтл Саундерс – 2:1

Голы: Жейр, 28, Игор Жезус, 44 – Рольдан, 75.