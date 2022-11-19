Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Когда-то специалист также был наставником аргентинца
Лионель Месси / Фото: TeamTalk
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике в эфире на Twitch заявил, что нападающий команды Аргентины Лионель Месси должен выиграть чемпионат мира перед завершением карьеры.
Если не Испания возьмет титул чемпиона мира, то я бы хотел, чтобы это сделала Аргентина.
Это из-за Месси. Было бы несправедливо, если бы Лионель завершил карьеру, не выиграв этот турнир.
Ранее сообщалось, что Месси тренировался вне общей группы сборной Аргентины за 4 дня до старта команды на ЧМ-2022.
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