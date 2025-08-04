Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк поделился итогами матча стартового тура украинской Премьер-лиги против Шахтера (1:0). Слова специалиста передает пресс-служба «горняков».

Прежде всего хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины. Именно благодаря их мужеству мы имеем возможность сидеть, разговаривать и смотреть этот зрелищный футбол. Что касается самого матча – было очень трудно. Первые 25 минут мы не могли войти в игру по одной простой причине: у нас много футболистов, для которых это был первый матч в Премьер-лиге – и сразу с такой командой, как «Шахтер». Команды, которая буквально камня на камне не оставила от «Бешикташа».

Чувствовалось волнение, но как только провели несколько атак – появилась уверенность. С каждой минутой игра становилась все лучше. Следует отдать должное «Шахтеру» – уровень их игроков очень высок. Все украинцы – это футболисты национальной сборной, а бразильцы стоят сумасшедших денег. Мы это прекрасно понимали, поэтому я поблагодарил свою команду. Для нас это исторический момент – первый матч «Эпицентра» в Премьер-лиге.

Считаю, мы выглядели очень достойно. Немного не дотерпели, но если быть откровенными, у «Шахтера» было несколько хороших моментов. Наш вратарь сыграл надежно, и защитники где-то выручали. У нас тоже была неплохая возможность. Но это футбол — и мы движемся вперед. Наши лучшие матчи еще впереди. «Шахтеру» желаю только успехов на европейской арене. Вы сами видите, насколько мы отстаем в таблице коэффициентов УЕФА. Поэтому следует болеть за каждую украинскую команду, представляющую нас в Европе.

С одной стороны, чувствуется разочарование, что не дотерпели эти последние 10 минут, с другой, гордость за ребят, ведь на таком уровне, мне кажется, только Бoryachuk имел опыт, а остальные дебютанты. Для нас это очень ценный урок. Хочу поблагодарить «Шахтер», они дали нам действительно хороший урок. Показали, что такое настоящая интенсивность игры, и теперь мы понимаем, что такое Премьер-лига и к какому уровню нужно стремиться. Времени на размышления нет — движемся вперед. И еще раз повторю: наши лучшие матчи еще впереди.

Хмельнитчина не видела Премьер-лиги более 30 лет, поэтому хочу отметить всех наших футболистов. Посмотрите на иностранцев — это была их первая игра, и я очень благодарен. У Хоакина был хороший голевой момент. Ниль, хоть и испанец, но с нашим характером, настоящий боец. Стоит упомянуть каждого: Миронюк, Климец, Бoryachuk, всех, кто вышел в стартовом составе. Они действительно молодцы. Мы увидели, куда нам нужно двигаться. «Шахтер» продемонстрировал урок футбола и к какому уровню следует стремиться.

Поддержка действительно была очень хорошей. В Тернополе давно не было большого футбола, так что это вполне понятно. Единственное, что мне немного не понравилось, – болельщики начали выбегать на поле. Я понимаю, что они хотели подойти к игрокам, но, если такое повторится, просто больше не будет футбола в Тернополе. И причина очень простая: стадион могут дисквалифицировать. Даже я немного вмешался, потому что видел, что один человек вел себя не совсем адекватно. Возможно, был подшофе, хотя мне трудно судить. Я понимаю молодежь – для нее это эмоции, не каждый день приезжает команда, где играют футболисты сборной Украины. Те самые, кого они видели по телевизору, на Евро или в еврокубках. Что касается поддержки – молодцы. Приехало много болельщиков из Хмельнитчины, Киева, Львова. Это приятно. Следующая игра, думаю, будет не менее интересной и напряженной, потому что будем играть с «Динамо». Это будет еще один урок для нас. Нам приятно играть в Тернополе, но скажу откровенно: мы хотим выступать дома, в Каменце-Подольском.

Календарь непростой, но играть надо со всеми командами. И не только у нас такая ситуация, есть еще команды с подобными условиями. Как я понимаю, больше всего пострадали клубы из Западного региона. Ничего страшного. Для нас каждый матч – это урок, это школа. Поверьте, я уверен: наша команда с каждой игрой будет только крепче.