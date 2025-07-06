Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может уже этим летом покинуть мадридский Реал. Главная причина такого решения — нехватка игровой практики.

По информации турецкого издания Futbol Dünyası, интерес к украинцу сохраняет действующий чемпион Турции Галатасарай. Тренер команды Окан Бурук активно лоббирует трансфер Лунина и оказывает давление на руководство клуба, настаивая на его приобретении.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей во всех официальных турнирах за Реал, пропустил 19 мячей и сделал шесть «сухих» игр. По данным Transfermarkt, стоимость вратаря оценивается в 20 миллионов евро, а контракт с мадридским клубом действует до июня 2030 года.

Отметим, что Галатасарай в прошлом сезоне стал победителем турецкой Суперлиги, набрав 95 очков и обойдя ближайшего преследователя на 11 пунктов.

Ранее сообщалось, что Лунин был близок к трансферу в Челси.