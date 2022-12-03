Тренер Ганы покинул сборную после ЧМ-2022. Он будет работать в «Боруссии» Д

Аддо провел последний матч

Фото: AFP

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо покинул команду.

Африканцы заняли последнее место в группе и не вышли в плей-офф. Матч с Уругваем (0:2) стал последним для тренера.

Как сообщает Sky Sports, Аддо будет работать в «Боруссии» Д, он будет одним из помощников главного тренера.

Он уже работал в команде в 2020-2021 годах.