Тренер сборной Ганы сделал селфи с плачущим Соном на ЧМ-2022
Тренер Ганы покинул сборную после ЧМ-2022. Он будет работать в «Боруссии» Д
Аддо провел последний матч
Фото: AFP
Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо покинул команду.
Африканцы заняли последнее место в группе и не вышли в плей-офф. Матч с Уругваем (0:2) стал последним для тренера.
Как сообщает Sky Sports, Аддо будет работать в «Боруссии» Д, он будет одним из помощников главного тренера.
Он уже работал в команде в 2020-2021 годах.
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