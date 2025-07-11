Главный тренер Шахтёра Арда Туран прокомментировал разгромную победу в первом матче стартового раунда квалификации Лиги Европы против Ильвеса (6:0). Он стал дебютным для турка во главе «горняков». Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Сегодня очень непросто выиграть матч со счетом 6:0 где бы то ни было в мире, а «Ильвес» – очень хорошая команда. Они доминировали во всех своих местных матчах и хорошо контролируют мяч. Мы очень серьезно готовились, и это было видно на поле. Мы реализовали много игровых принципов. Я доволен большей частью игры. Конечно, никогда не бывает достаточно. У нас возникали определенные проблемы в защите и при построении атаки от ворот, с другой стороны, мы забивали, используя именно те принципы, которые отрабатывали. Также мои игроки хорошо отреагировали, а сделать это через 20 дней после начала подготовительного этапа было непросто. Мы пытаемся заложить фундамент, и в том, что мы сразу имеем такой результат, есть наше преимущество. Мы реалистично смотрим на ситуацию и максимально серьёзно подойдём к ответному матчу.

Высокий прессинг? Если честно, я хочу действовать так против любой команды. Если противник разыгрывает мяч от ворот, это для нас преимущество. Но нужно очень чётко реализовывать это на поле, ведь в линии защиты возникают ситуации один на один. Но я доверяю своим оборонцам в этом плане. "Шахтёр" – великая команда, и мы должны играть как великая команда – как можно больше на половине противника. В то же время футбол – это о своевременных перемещениях, и мы можем менять подход, если будет нужно. Но в целом, в принципе, я хочу играть как можно больше на половине противника.

Мы должны бороться за каждый мяч и за каждое движение. Футбол – это не так просто, он требует уважения и серьёзного отношения, поэтому мы должны сохранять максимальную концентрацию каждую секунду. Если мы потеряем это внимание в другом матче, это может обернуться проблемами. Кроме того, мои игроки очень молоды, и мы должны демонстрировать этот уровень каждую минуту. Конечно, мы видим, что счёт 5:0, и понимаем, что происходит, но это наша философия. Мы никогда не будем успокаиваться из-за счёта, потому что стремимся к максимально качественной игре и максимальному количеству забитых мячей. Я видел в своей жизни много матчей, когда команда играет таким образом, и в итоге происходит ничья или даже поражение. Поэтому я хорошо знаю, как это бывает, и ни при каких обстоятельствах не поддержу спокойное отношение в таких случаях.

Что сказал подопечным в раздевалке? В жизни проживать каждый момент с эмоциями – это на самом деле возможность. Это шанс. И если ты имеешь эту способность, ты можешь действительно переживать эти эмоции. Это шанс для человека. А что касается того, что я говорил игрокам, то я сказал: если мы – "Шахтёр", то должны с первого дня дать чёткий сигнал о том, чего мы хотим и о чём мы мечтаем. Как по мне, эта игра стала именно тем посланием, которое мы передали на поле. Это наши устремления. Я также сказал им: сосредотачивайтесь на позитивном, потому что это уже моя работа сосредотачиваться на негативном. Сказал доверять друг другу. Они очень хорошие ребята. Кстати, возможно, должен был сказать это ещё в начале пресс-конференции: у Назарины только что родился ребёнок. Я сказал ему, что он может взять столько выходных, сколько хочет. А он ответил, что хочет сыграть в товарищеском матче. Значит, он сыграет и потом пойдет в отпуск. Хочу поздравить его и его семью.

У Кауана Элиаса большое будущее нападающего. Он очень эффективен в штрафной площадке, но должен усовершенствовать некоторые аспекты, например, оборонительные качества и количество потерь мяча. У него отличный потенциал, и я буду работать вместе с ним, чтобы он имел лучшее будущее. Я всегда буду оказывать на него давление, чтобы он прогрессировал, но когда он ошибается, я буду первым, кто поддержит его, потому что никогда не лишаю своих игроков права на ошибку. Я очень доволен им, так же как и Эгиналду и Траоре. Я рассчитываю на всех своих 24 игроков. Как я уже сказал, у Кауана Элиаса большое будущее нападающего, и если он улучшит другие качества, о которых я только что упоминал, верю, что он сможет играть на самом высоком уровне.