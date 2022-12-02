ЧМ-2022. Камерун обыграл Бразилию. Как это было
Тренер Камеруна: «Верим, что способны обыграть Бразилию»
Подопечные Сонга попытаются не потерять шансы осуществить прогноз Это’О
02 декабря 11:04
Ригобер Сонг / Фото - Getty Images
Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг поделился ожиданиями от решающего матча группового этапа чемпионата мира-2022 против Бразилии. Слова специалиста передает Istoe.com.
Мы верим, что способны обыграть Бразилию. Мы приехали на чемпионат мира не лишь ради участия. У нас еще есть что продемонстрировать на этом турнире, хоть нам и известно, что Бразилия – отличная команда.
За решающей игрой группового этапа чемпионата мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Камерун – Бразилия. Начало – в 21:00.
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