Скандально известный украинский клуб остался без игроков и тренеров
Тренер клуба из оккупированного города не знает, возродится ли команда
Еще одно последствие «русского мира»
22 декабря 16:31
Эдуард Хавров / Фото - ФК Кристалл
Главный тренер «Энергии» из Новой Каховки Эдуард Хавров сообщил, что будущее клуба из оккупированного города – под вопросом.
«Энергия» была расформирована весной. Сейчас, к сожалению, никакой информации, что команда может снова быть собрана, у меня нет. Новая Каховка находится под оккупацией. Все руководство клуба выехало из города.
Наш клуб курировал мэр Новой Каховки Владимир Коваленко. Он сейчас находится на подконтрольной Украине территории. У него в мечтах есть возрождение футбола в Херсонской области. Как это будет выглядеть и когда произойдет – никто не знает. Коваленко всегда находил возможности и спонсоров, чтобы команда в городе была. Как только война закончится, надеюсь, что мы вернемся к футболу с новыми идеями и мыслями.
Ранее в донецком «Олимпике» сообщили, что клуб остался без игроков и тренеров.
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