Тренер клуба из оккупированного города не знает, возродится ли команда

Эдуард Хавров / Фото - ФК Кристалл

Главный тренер «Энергии» из Новой Каховки Эдуард Хавров сообщил, что будущее клуба из оккупированного города – под вопросом.

Наш клуб курировал мэр Новой Каховки Владимир Коваленко. Он сейчас находится на подконтрольной Украине территории. У него в мечтах есть возрождение футбола в Херсонской области. Как это будет выглядеть и когда произойдет – никто не знает. Коваленко всегда находил возможности и спонсоров, чтобы команда в городе была. Как только война закончится, надеюсь, что мы вернемся к футболу с новыми идеями и мыслями.