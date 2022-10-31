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Тренер «Металлиста»: «Когда судья добавил пять минут, все мысли были о том, чтобы забить «Львову»

Ратий считает, что харьковчане хорошо себя показывают после повышения в классе
Футбол Украинская Премьер-лига
31 октября 18:28
Тренер «Металлиста»: «Когда судья добавил пять минут, все мысли были о том, чтобы забить «Львову»
Олег Ратий / Фото - ФК Металлист

Главный тренер «Металлиста» Олег Ратий подытожил матч десятого тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба харьковчан.

– Мы все понимаем, что в этой игре мы потеряли очки. Видимо, все видели, как в конце матча, когда судья добавил пять минут, все наши мысли были о том, чтобы забить гол. Мы старались, но не смогли забить.

– Бросилось в глаза, что сегодня «Металлист» целенаправленно играл в атаку, на победу. Вы довольны игрой подопечных?

- Да, мы поблагодарили ребят, потому что они сыграли хороший матч, отдали все силы. На наш взгляд, последние игры «Металлиста» показывают, что вообще клуб достоин играть на таком уровне.

- Насколько серьезна потеря Прядуна в контексте следующего матча?

– Вы знаете, для нас потеря каждого игрока серьезная. Вы же видите, Виталий Федорив выбыл, Юрий Романюк выбыл, в одной игре тот футболист не играет в другой – другой. Да, на сегодняшний день Прядун лучший бомбардир нашей команды, нам будет его не хватать, но в этой игре Дмитрий Коркишко уже вышел на поле, поэтому, наверное, будем делать ставку на него. Мы уверены, что он нам поможет и сыграет не хуже Прядуна.

– До сегодняшней игры Егор Демченко выходил в основном на замену, сегодня же он появился в старте и провел целый матч. Как вы оцените его игру?

– Вообще, он молодец, сыграл очень хороший матч. Егор сам себя готовил, ему с начала сезона помешала травма и он не смог сразу стартовать. Мы считаем, что это хороший игрок, и в этом матче он доказал, что ключевая фигура в нашей команде.

– Вы уже успели просмотреть самый спорный эпизод этого матча?

– А зачем? Есть компетентные органы, которые пересмотрят и оценят тот момент.

Ранее голкипер «Металлиста» Александр Рыбка рассказал, насколько близок Ярославский к клубу на данный момент.

Сергей Стаднюк
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Металлист ФК Львов Олег Ратий

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