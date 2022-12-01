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Тренер «Металлиста» – о 0:3 с «Динамо»: «Наверное, ребята психологически надломились»

Ратий назвал причины, по которым у харьковчан ухудшились результаты
Футбол Украинская Премьер-лига
01 декабря 10:28
Тренер «Металлиста» – о 0:3 с «Динамо»: «Наверное, ребята психологически надломились»
Олег Ратий / Фото - ФК Металлист

И. о. главного тренера «Металлиста» Олег Ратий рассказал о причинах поражения в перенесенном матче 8-го тура УПЛ против «Динамо» (0:3).

– Игра была очень напряженной. В первом тайме мы сыграли в обороне более или менее нормально, но неудачно действовали при стандартных положениях, в результате чего пропустили первые два гола.

Ну а потом класс «Динамо» сказался: при счете 2:0 соперник создал несколько голевых моментов еще до перерыва. Во втором тайме киевляне контролировали игру, но после перерыва мы немного огрызались и имели несколько моментов, чтобы забить.

– Известны ли уже планы команды на межсезонье и следующий сезон? Как вы готовитесь?

– Это вы слишком скоро хотите знать. Наверное, ни одна команда не знает. Разве что, возможно, «Динамо» и «Шахтер» строят планы… Пока мы возвращаемся в Ужгород, некоторые ребята разъедутся домой, но будем встречаться с руководством и решать, как дальше работать.

– По вашему мнению, как тренера, какая позиция больше нуждается в усилении зимой? И почему сегодня не играл Подлепенец?

– Наверное, каждый тренер хочет усиления в каждую линию и каждую позицию – мы не исключение. Вы видели, что у нас на некоторые матчи не хватает игроков, и мы должны ставить футболистов не на свои позиции.

Подлепенец вчера на игровой разминке получил повреждение. Хотели его сегодня поставить в состав, но с утра врач сказал, что он не может. Делали все, чтобы он вышел и был на лавочке, хотели выпустить его на второй тайм, но он не смог выйти на поле.

– Уже в течение пяти игр вы не забиваете на этом стадионе. С чем связана подобная серия и как собираетесь ее решать?

– Наверное, вы правы. У нас здесь была неплохая игра с «Зарей», мы забивали голы и должны были не проиграть ту игру. Но так случилось, как случилось. Наверное, ребята психологически наломались в последних матчах. У нас были моменты в каждой игре, но не использовали их. Будем работать, зимой есть трансферное окно.

Ранее мыслями по поводу игры поделился наставник «Динамо» Мирча Луческу.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Металлист Динамо Киев Олег Ратий

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