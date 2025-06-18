Главный тренер молодежной сборной Нидерландов Микаэль Райцигер рассказал о своих ожиданиях перед заключительным матчем группового этапа Евро-2025 U-21, в котором его команда встретится с Украиной.

Тренер подчеркнул, что ожидает напряженного и качественного поединка, поскольку украинская сборная продемонстрировала высокий уровень игры на турнире. По его словам, команда готовится максимально сосредоточенно, так как на кону стоит выход в плей-офф.

«Мы не забили достаточно мячей, хотя у нас было немало моментов. Однако у нас все еще остается шанс пройти в плей-офф. Мы создали немало хороших моментов, но просто не забили. К сожалению, когда мы подарили шансы соперникам, они ими воспользовались и забили. Если же посмотреть матчи и проанализировать статистику, в обоих поединках у нас было больше шансов, и они были лучше. Но мы ими не воспользовались.

Украина? Очень хорошая команда, которая любит играть в футбол. Каждый раз, когда я смотрю их матчи, а видел немало, они играют с душой. Они стараются играть в футбол – отличная команда, проповедующая хорошую идею игры.

Повлияет ли на игру украинцев отсутствие капитана Владимира Бражко. Да, конечно. Всегда, когда хороший игрок не может сыграть, это преимущество. Однако у каждой команды на этом Евро есть проблемы. В Украине есть хорошая организация игры, они будут действовать, исходя из этого. Так что они все равно остаются хорошей командой.

Чувствуется ли нервозность? Нет, я чувствую, что они хотят себя показать и доказать, что они находятся там, где должны.

Наши результаты в первых 2 турах? Это футбол, подобное может случиться. У нас был очень хороший отбор, но если посмотреть на те моменты, что у нас были на Евро – нам просто чуть-чуть чего-то не хватает. Надеюсь, это будет в игре с Украиной», – цитирует специалиста Суспільне Спорт.