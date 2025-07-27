Тренер Оболони обеспокоен игрой команды перед началом УПЛ
После последней тренировки
около 11 часов назад
Фото - ФК Оболонь
Главный тренер Оболони Александр Антоненко подвел итоги учебно-тренировочных сборов. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Если в целом брать, то мы довольны той работой, которую выполняли вместе с тренерским штабом, как команда всё исполнила. Сделали всё, что задумывали. Вся работа в порядке. Проигрыш Полтаве? Они играют так, как умеют играть, как хотят. Это для нашей команды, возможно, определённый урок. Но без борьбы, без агрессии будет очень непросто всем в УПЛ, - признался Антоненко.
Стали известны время и даты проведения матчей 1 тура УПЛ 25/26.
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