22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может вскоре сменить клуб и покинуть Борнмут.

По сообщениям Sport.fr, футболист национальной сборной Украины находится в сфере интересов французского ПСЖ, который уже ведет переговоры с английской стороной. Ранее СМИ писали, что переговорный процесс был временно приостановлен из-за участия парижан в клубном чемпионате мира, что вызвало недовольство главного тренера команды Луиса Энрике.

Испанский специалист обратился к руководству с просьбой ускорить подписание украинца. Энрике намерен включить Забарного в заявку ПСЖ на КЧМ-2025 и рассчитывает на него в матчах стадии плей-офф.

В завершившемся сезоне Забарный сыграл 39 матчей за Борнмут, отметившись одной голевой передачей. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость молодого защитника в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что на Забарного есть претендент из АПЛ.