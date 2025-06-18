22-летний украинский защитник Илья Забарный может изменить клубную прописку и покинуть Борнмут этим летом.

Долгое время главным претендентом на игрока считался ПСЖ, однако французский клуб временно приостановил переговоры, сосредоточившись на выступлении в Клубном чемпионате мира-2025. Стороны так и не пришли к единому мнению по поводу трансферной суммы.

В гонку за центрбека неожиданно включился Ньюкасл, об этом сообщил Eplindex.com. Руководство английского клуба рассматривает Забарного как приоритетный вариант для усиления обороны, опережая в списке кандидатов Марка Гехи. Причина – более доступная цена украинца.

В прошлом сезоне Забарный провел за Борнмут 39 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает футболиста в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось о двух английских грандах, которые стали конкурентами ПСЖ в борьбе за Забарного.