Главный тренер Руха Иван Федык подвёл итоги учебно-тренировочных сборов в Винниках. Его слова приводит официальный сайт клуба.

На финальном этапе команда несколько снизила нагрузку. Игроки сейчас работали в более легком режиме, поэтому мы специально почти не делали замен в спаррингах с Вересом, чтобы все футболисты могли сыграть по 90 минут. На следующей неделе Рух начнёт подготовку к официальным матчам. Тогда команда выйдет из-под тяжёлых нагрузок и можно будет оценить физическое состояние игроков.

Нам удавалось демонстрировать комбинационную игру, которую требует от футболистов тренерский штаб. Мы работаем над тем, чтобы ребята могли играть в комбинационный футбол даже под нагрузками и в сложных обстоятельствах. Нам ещё есть над чем работать, но в целом команда неплохо выглядела в этих контрольных играх.

На базе у нас были все условия для качественной подготовки к сезону: хорошие тренировочные поля, питание, восстановление, возможность проводить спарринги. Возможно, в некоторой степени некоторые аспекты летних сборов лучше отработать дома, чем за границей. Команда хорошо поработала на сборах, хотя некоторые игроки и пропустили первую часть подготовки. Сейчас главное, чтобы все футболисты были здоровы.

С нами регулярно тренируются игроки из Руха U-19 и младшие воспитанники клубной Академии, которые имеют шанс проявить себя в первой команде. Что касается трансферов, то всё меняется очень быстро и, возможно, команда ещё получит усиление.

С понедельника команда соберется на базе и продолжит тренировки в двухразовом режиме. У нас будет время, чтобы качественно подготовиться к матчу с Полтавой, - рассказал Федык.