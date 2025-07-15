Ассистент главного тренера Шахтера Мерт Сомай рассказал о своих первых днях в команде и футбольных мечтах клуба при новом наставнике Арде Туране. Слова специалиста передает пресс-служба «горняков».

Я начал путь в академии «Бешикташа», а после 10 лет там играл профессионально в Турции 20 лет. В прошлом году присоединился к штабу Арды Турана. Мы вместе уже полтора года, а в прошлом сезоне успешно выступили в турецкой Суперлиге. Сейчас в «Шахтере» я тренер-аналитик, и с Радибном Пальцуном мы делаем все для успеха команды.

Когда присоединились к клубу, были очень взволнованы. Знаем, какой это большой клуб, еще с тех пор, как играли в футбол. После приезда нас тепло встретили, что очень мотивировало и помогло легче сосредоточиться на работе.

У нас очень молодая и талантливая команда – мы это осознаем. В то же время у нас молодой, талантливый и опытный тренер. Это прекрасный шанс для обеих сторон, поэтому нам легко мечтать. Ближайшая цель – матч с «Ильвесом», но потом, конечно, у нас большие цели.

Времени мало, поэтому стараемся все успеть и много работаем. Сначала тренировки были интенсивные, сейчас темп немного снизили. Но игроки хорошо отреагировали, мы всеми ими очень довольны. На самом деле наши футбольные мечты безграничны, потому что наш тренер видел самый высокий уровень игры. С ним невозможно мечтать скромно.